Российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

По данным штаба ООС, наш воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Враг обстрелял несколько населенных пунктов, среди которых есть Трехизбенка и Марьинка. Противник открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Возле Марьинки оккупанты запустили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили выстрел ВОГ-17. На Донбассе зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, который пересек линию разграничения.

В штате ООС отметили, что украинские защитники открыли ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и уничтожили один беспилотник врага.

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. Благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались прежними.