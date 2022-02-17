Сегодня по состоянию на 14.00 в Донбассе российско-оккупационные войска зафиксировали 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщают в штабе ООС.

Так, пророссийские боевики обстреляли Новотошковское из артиллерии калибра 122-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Водяное обстреливали из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

По Трудовскому вели обстрел из минометов калибра 82 мм. В сторону Старогнатовки стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам Старого Айдара и Марьинки стреляли из 120-мм минометов. Луганское обстреливали из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

В сторону Авдеевки, Шумов, Майского вели обстрелы из минометов калибра 120 мм.

Ранения получили два воина Объединенных сил, их госпитализировали. Состояние их здоровья – средней тяжести.

Кроме того, есть информация, что от обстрелов со стороны пророссийских оккупационных войск ранены два гражданских лица.

Украинские бойцы открывали ответный огонь для подавления активности противника.