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На Донбасі значно зросла кількість обстрілів: поранено двох воїнів

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На Донбасі значно зросла кількість обстрілів: поранено двох воїнів

Сьогодні станом на 14.00 на Донбасі російсько-окупаційні війська зафіксували 34 порушення режиму припинення вогню, 28 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляють у штабі ООС.

Так, проросійські окупанти обстріляли Новотошківське з артилерії калібру 122-мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів.

Водяне обстрілювали з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

По Трудівському вели обстріл із мінометів калібру 82 мм. У бік Старогнатівки стріляли з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

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По захисниках Старого Айдару та Мар’їнки стріляли зі 120-мм мінометів. Луганське обстрілювали з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

У бік Авдіївки, Шумів, Травневого вели обстріли із мінометів калібру 120 мм.

Поранення отримали двоє воїнів Об’єднаних сил, їх госпіталізували. Стан їхнього здоров’я – середньої важкості.

Крім того, є інформація, що від обстрілів з боку проросійських окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Українські бійці відкривали вогонь у відповідь для придушення активності противника.

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