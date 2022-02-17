Во двор Врубовского лицея Попаснянского городского территориального общества российско-оккупационные войска запустили снаряд. Во время обстрела в учебном заведении находились 30 учеников и 14 работников.
Об этом говорится в сообщении Попаснянской городской военно-гражданской администрации на странице в социальной сети Facebook.
Фото: Попаснянская городская военно-гражданская администрация
По состоянию на 11.10, восемь детей и два сотрудника лицея находились в подвальном помещении лицея, других школьников забрали родители.
Кроме того, зафиксировали прямое попадание в хозяйственное сооружение одного из жилых домов и поврежден частный дом на улице Центральной.
В результате обстрелов оккупантов повреждена коммунальная инфраструктура — перебит газопровод высокого давления. Без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.
Известно, что враг обстрелял улицы Центральную, Первомайскую, Юбилейную и поселок городского типа Врубовка из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 122 мм.
В штабе ООС сообщили об обострении ситуации на Донбассе на фоне угрозы масштабного вторжения России в Украину. Под обстрелы российско-оккупационных войск в Луганской области попали гражданские объекты – в частности, детский сад, станция Кондрашовская-Нова и местное депо.