Во двор Врубовского лицея Попаснянского городского территориального общества российско-оккупационные войска запустили снаряд. Во время обстрела в учебном заведении находились 30 учеников и 14 работников.

Об этом говорится в сообщении Попаснянской городской военно-гражданской администрации на странице в социальной сети Facebook.

Обострение на Донбассе: снаряд оккупантов попал во двор лицея, в котором находились 30 учеников / 4 фотографии

Фото: Попаснянская городская военно-гражданская администрация

По состоянию на 11.10, восемь детей и два сотрудника лицея находились в подвальном помещении лицея, других школьников забрали родители.

Кроме того, зафиксировали прямое попадание в хозяйственное сооружение одного из жилых домов и поврежден частный дом на улице Центральной.

В результате обстрелов оккупантов повреждена коммунальная инфраструктура — перебит газопровод высокого давления. Без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Известно, что враг обстрелял улицы Центральную, Первомайскую, Юбилейную и поселок городского типа Врубовка из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 122 мм.

В штабе ООС сообщили об обострении ситуации на Донбассе на фоне угрозы масштабного вторжения России в Украину. Под обстрелы российско-оккупационных войск в Луганской области попали гражданские объекты – в частности, детский сад, станция Кондрашовская-Нова и местное депо.