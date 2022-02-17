У двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади російсько-окупаційні війська запустили снаряд. Під час обстрілу в навчальному закладі перебувало 30 учнів та 14 працівників.

Про це йдеться у повідомленні Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Загострення на Донбасі: снаряд окупантів потрапив у двір ліцею, в якому перебувало 30 учнів / 4 фотографии

Фото: Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація

Станом на 11.10, восьмеро дітей та два співробітники ліцею перебували у підвальному приміщенні ліцею, інших школярів забрали батьки.

Крім того, зафіксовано пряме влучення в господарську споруду одного із житлових будинків і пошкоджено приватний будинок на вулиці Центральній.

Внаслідок обстрілів окупантів пошкоджена комунальна інфраструктура – перебитий газопровід високого тиску. Без газопостачання залишилися 70 квартир у багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

Відомо, що ворог обстріляв вулиці Центральну, Первомайську, Ювілейну та селище міського типу Врубівка із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм.

У штабі ООС повідомили про загострення ситуації на Донбасі на тлі загрози масштабного вторгнення Росії в Україну. Під обстріли російсько-окупаційних військ у Луганській області потрапили цивільні об’єкти – зокрема, дитячий садочок, станція Кіндрашівська-Нова та місцеве депо.