Российско-оккупационные войска на Донбассе обстреляли детский сад в Станице Луганской. Один из снарядов попал в стену здания.

Трое работников заведения получили контузии. Об этом рассказал глава Станично-Луганской поселковой Военно-гражданской администрации Альберт Зинченко.

Снаряд оккупантов попал в стену детского сада. По его словам, пострадали сторож, прачка и помощница воспитателя.

Их направили в медицинское учреждение, пострадавшие находятся в шоковом состоянии. К счастью, среди детей раненых и травмированных нет, потому что снаряд попал в стену музыкального зала, где не проводили занятия.

По его информации, снаряд попал в стену здания детского сада. Сейчас всех детей, которые ходят в заведение, забрали родители.

Обстрел детского сада в Станице Луганской: что известно о пострадавших / 4 фотографии

Фото: Гуманитарная миссия Пролиска

Зинченко рассказал, что украинская сторона попросила о режиме прекращения огня, однако ответа от оккупантов не поступило.

В штабе ООС отметили, что в результате обстрела повреждена коммунальная инфраструктура – часть населенного пункта осталась без электроэнергии. Украинские военнослужащие смогли оперативно эвакуировать местных жителей в укрытие.

Утром 17 февраля оккупанты обстреляли детский сад в Станице Луганской. В результате пострадали трое работников заведения, дети не травмировались.

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Источник: Суспільне