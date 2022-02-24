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Боевики пытаются захватить Чернобыльскую АЭС — Зеленский

Юля Захарченко редактор ленты
Боевики пытаются захватить Чернобыльскую АЭС — Зеленский

Российско-оккупационные войска продолжают совершать обстрелы на территории Украины. Боевики направили свои силы, чтобы захватить Чернобыльскую атомную электростанцию.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наши защитники отдают жизнь за то, чтобы трагедия 1986 года не повторилась.

– Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 1986 года не повторилась. Это объявление войны всей Европе, – убежден Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что сообщил об агрессивных действиях российско-оккупационных войск премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон.

Кроме того, в Глухове Вооруженные силы Украины применили противотанковые ракетные комплексы Javelin и обезвредили колонну техники Российской Федерации – 15 боевых танков Т-72.

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Фото: Офис президента

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