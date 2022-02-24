В Глухове украинские военные применили Javelin и обезвредили российскую технику

На территории города Глухов украинские защитники использовали противотанковые ракетные комплексы Javelin и обезвредили колонну техники Российской Федерации.

По данным Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, речь идет о 15 основных боевых танках Т-72, которые используются для наступления и ведения активных боевых действий.

В Государственной пограничной службе сообщают, что остров Змеиный атаковали российские корабли. Оккупанты вели огонь из ствольного корабельного оружия. Пограничники и ВСУ держат оборону.

По последним оперативным данным, в районе острова находятся два корабля ЧФ Российской Федерации Москва и Василий Быков.

По состоянию на 15.45 24 февраля, в поддержку Украины выступили 48 государств и пять международных организаций, осуждающих российскую агрессию.

Среди них — Германия, Франция, Австралия, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Польша, Литва, Латвия, Словения, Эстония, Молдова, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Чехия, Венгрия, Словакия, Мексика, Северная Македония, Албания, Черногория, Португалия, Болгария, Новая Зеландия, Кипр, Италия, Исландия, Грузия, Хорватия, Корея, Испания, Коста-Рика, Бразилия, Япония, Босния и Герцеговина, Ирландия, Бельгия, Колумбия, Канада, Либерия, Перу, Сингапур, Палестина, Белиз.