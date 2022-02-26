В Киеве вблизи станции метро Берестейская украинские воины уничтожили колонну российской техники, в том числе танк.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Так, в сообщении отмечается, что возле метро Берестейская 101-й бригадой ВСУ уничтожена колонна вражеской техники, в частности: две легковушки, два грузовика с боекомплектом, а еще танк.

Наши военные уверяют, что все спокойно, всех положили.

Однако в Министерстве внутренних дел сообщают, что сейчас на улицах столицы идут активные боевые действия, поэтому призывают жителей не покидать убежищ.