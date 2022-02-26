У Києві поблизу станції метро Берестейська українські воїни знищили колону російської техніки, зокрема танк.
Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
Так, у повідомлені зазначається, що біля метро Берестейська 101-ю бригадою ЗСУ знищено колону ворожої техніки, зокрема: два легковики, дві вантажівки з боєкомплектом, а ще танк.
Наші військові запевняють, що наразі все спокійно, всіх поклали.
Проте у Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що зараз на вулицях столиці йдуть активні бойові дії, тому просять жителів не залишати укриттів.