У Києві поблизу станції метро Берестейська українські воїни знищили колону російської техніки, зокрема танк.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Так, у повідомлені зазначається, що біля метро Берестейська 101-ю бригадою ЗСУ знищено колону ворожої техніки, зокрема: два легковики, дві вантажівки з боєкомплектом, а ще танк.

Наші військові запевняють, що наразі все спокійно, всіх поклали.

Проте у Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що зараз на вулицях столиці йдуть активні бойові дії, тому просять жителів не залишати укриттів.