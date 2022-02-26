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У Києві біля метро Берестейська знищили російські танк та вантажівки зі зброєю

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Російські танки

У Києві поблизу станції метро Берестейська українські воїни знищили колону російської техніки, зокрема танк.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Так, у повідомлені зазначається, що біля метро Берестейська 101-ю бригадою ЗСУ знищено колону ворожої техніки, зокрема: два легковики, дві вантажівки з боєкомплектом, а ще танк.

Наші військові запевняють, що наразі все спокійно, всіх поклали.

Проте у Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що зараз на вулицях столиці йдуть активні бойові дії, тому просять жителів не залишати укриттів.

Фото: Depositphotos

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