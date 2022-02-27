В Василькове под Киевом российско-оккупационные войска пытаются прорваться в столицу. Сейчас продолжаются ожесточенные бои, украинские военные оказывают сопротивление боевикам.

Мэр Наталья Баласинович сообщила, что в результате попадания вражеской ракеты в Васильков пожар — горит нефтебаза.

Очевидцы сообщили, что все небо в Василькове стало оранжевым из-за продолжающихся на территории города боев. Боевики пытаются захватить Васильков и прорваться в Киев.

В сети появились видеозаписи с места происшествия. Сначала произошел ракетный удар на территории Василькова, а затем загорелась нефтебаза в городе.

Местных жителей и людей, находящихся возле нефтебазы, призывают отъехать от нее по меньшей мере на 5 км, а по возможности — как можно дальше.

Масштабный пожар на нефтебазе в Василькове под Киевом может спровоцировать отравление воздуха формальдегидами. Под риск подпадают жители населенных пунктов, расположенных рядом.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко подчеркнул, что это экологическая катастрофа. Огромный выброс разных формальдегидов способствуют раковым заболеваниям.

Эколог советует жителям рядом расположенных населенных пунктов выезжать подальше или закрывать окна и не дышать отравленным воздухом.

Вооруженные силы Украины держат достойную оборону и не дают противнику прорваться дальше в Киев. Весь мир осуждает Российскую Федерацию, начавшую войну в Украине.