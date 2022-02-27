У Василькові під Києвом російсько-окупаційні війська намагаються прорватися до столиці. Наразі тривають запеклі бої, українські військові чинять супротив бойовикам.

Мер Наталія Баласинович повідомила, що внаслідок потрапляння ворожої ракети у Василькові пожежа – горить нафтобаза.

Очевидці повідомили, що все небо у Василькові стало помаранчевим через бої, які точаться на території міста. Бойовики намагаються захопити Васильків та прорватися до Києва.

У мережі з’явилися відеозаписи з місця події. Спочатку відбувся ракетний удар на території Василькова, а потім загорілася нафтобаза у місті.

Місцевих жителів та людей, які перебувають біля нафтобази, закликають від’їхати від неї щонайменше на 5 км, а за можливості – якомога подалі.

Масштабна пожежа на нафтобазі у Василькові під Києвом може спровокувати отруєння повітря формальдегідами. Під ризик потрапляють жителі населених пунктів, розташованих поруч.

Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко наголосив, що це екологічна катастрофа. Величезний викид різних формальдегідів сприяють раковим захворюванням.

Еколог радить жителям поруч розташованих населених пунктів виїжджати подалі або закривати вікна та не дихати отруєним повітрям.

Збройні сили України тримають гідну оборону та не дають противнику прорватися далі до Києва. Весь світ засуджує Російську Федерацію, яка розпочала війну в Україні.