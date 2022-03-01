В результате ракетных обстрелов площади Свободы в центре Харькова пострадали шесть человек.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Среди получивших ранения есть один ребенок. Число погибших в настоящее время уточняется.

Спасатели также сообщают, что им удалось ликвидировать возгорание на кровле рядом оперного театра.

На месте работает более 40 личного состава ГСЧС и 7 единиц техники.

ОБНОВЛЕНО в 10.55

По новым сообщениям ГСЧС, в результате артобстрела частичные повреждения получило здание ОГА: разрушена лестница. Из-под завалов достали шесть человек. Ранения получили еще 20 человек.

Спасателям на месте помогают волонтеры.

Ранее командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российские военные нанесли авиаудар по центральной площади Харькова, где находится здание Харьковской областной государственной администрации.