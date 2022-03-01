Внаслідок ракетного обстрілу площі Свободи у центрі Харкова постраждало шість людей.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України.

Серед тих, хто отримав поранення є одна дитина. Кількість загиблих наразі уточнюється.

Рятувальники також повідомляють, що їм вдалося ліквідувати загоряння на покрівлі оперного театру, що поруч.

Раніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російські військові завдали авіаудару по центральній площі Харкова, де знаходиться будівля Харківської обласної державної адміністрації.