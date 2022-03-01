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Факты / Происшествия

В Василькове во время ракетного обстрела погибли два человека, есть пострадавшие

Юлия Соколова редактор ленты
В Василькове во время ракетного обстрела погибли два человека, есть пострадавшие

В городе Васильков (Киевская область) во время ракетного обстрела погибли два человека, есть пострадавшие.

Об этом сообщила в своем видеообращении мэр города Наталья Баласинович.

– В результате ракетных обстрелов (пострадал, – Ред.) пятиэтажный дом в Василькове. По имеющейся у меня информации, есть двое погибших и трое пострадавших, которые уже доставлены в больницу, – рассказала Баласинович.

В связи с этим она призвала местных жителей оставаться в укрытиях.

Кроме того, по информации Баласинович, в поселке Калиновка (Васильковский район) в результате попадания ракеты были разрушены три частных дома. Информация о возможных жертвах или пострадавших сейчас выясняется.

– По информации соседней общины, в поселке Калиновка в результате попадания ракеты разрушены три частных дома. Пока информация о жертвах там не известна, — заявила Баласинович.

По информации ГСЧС Украины, накануне в Василькове во время вражеских обстрелов было разрушено пятиэтажное общежитие. Возникло возгорание на площади 15 кв. м. В ГСЧС отмечали, что жертв и пострадавших в здании нет.

А в Генштабе ВСУ проинформировали, что Воздушные силы ВСУ за минувшие сутки перехватили и сбили вблизи Василькова и Броваров два российских самолета.

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