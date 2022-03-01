Российские военные нанесли авиаудар по центральной площади Харькова.
Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Ракетный удар пришелся по самому центру Харькова – площади Свободы. Там находится здание Харьковской облгосадминистрации.
На кадрах видно, как возле администрации спокойно проезжают несколько гражданских автомобилей, и именно в этот момент туда прилетает ракета, поднимая облако огня.
Несколько машин успевают уехать, оттуда выходят и убегают люди.
Как сообщили в ГСЧС, по предварительной информации, зафиксировано попадание в здание Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилмассива (преимущественно 4-5-этажные жилые дома).
В настоящее время спасатели не могут начать работу из-за обстрелов.
Фото: Харьковская ОГА