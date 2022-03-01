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Факты / Происшествия

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова

Марта Бондаренко редактор ленты
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова

Российские военные нанесли авиаудар по центральной площади Харькова.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Ракетный удар пришелся по самому центру Харькова – площади Свободы. Там находится здание Харьковской облгосадминистрации.

На кадрах видно, как возле администрации спокойно проезжают несколько гражданских автомобилей, и именно в этот момент туда прилетает ракета, поднимая облако огня.

Несколько машин успевают уехать, оттуда выходят и убегают люди.

Как сообщили в ГСЧС, по предварительной информации, зафиксировано попадание в здание Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилмассива (преимущественно 4-5-этажные жилые дома).

В настоящее время спасатели не могут начать работу из-за обстрелов.

Фото: Харьковская ОГА

Источник: ГСЧС

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