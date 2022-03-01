Российские военные нанесли авиаудар по центральной площади Харькова.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Ракетный удар пришелся по самому центру Харькова – площади Свободы. Там находится здание Харьковской облгосадминистрации.

На кадрах видно, как возле администрации спокойно проезжают несколько гражданских автомобилей, и именно в этот момент туда прилетает ракета, поднимая облако огня.

Несколько машин успевают уехать, оттуда выходят и убегают люди.

Как сообщили в ГСЧС, по предварительной информации, зафиксировано попадание в здание Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилмассива (преимущественно 4-5-этажные жилые дома).

В настоящее время спасатели не могут начать работу из-за обстрелов.

Фото: Харьковская ОГА