На станции метро в Киеве обнаружили диверсантов. Об этом сообщили в КГГА.

В администрации попросили жителей столицы быть бдительными и сообщили, что один из диверсантов прятал боеприпасы в детской игрушке.

— Сейчас станции метро работают как укрытие гражданской защиты. Поэтому полицейские круглосуточно и тщательно осуществляют меры безопасности, — говорится в сообщении.

Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции обнаружили мужчин, которые подозрительно вели себя. Во время тщательного осмотра вещей полицейские обнаружили у одного из диверсантов детскую игрушку, в которой были спрятаны боеприпасы. Его товарищ – гражданин Беларуси, тоже имел при себе боевые патроны.

Кроме того, на той же станции оперативники Нацполиции обнаружили вражеского диверсанта, передающего врагу позиции подразделений Вооруженных сил Украины через мессенджеры.

Также, на станции метро к полицейским обратились граждане по поводу подозрительного поведения двух мужчин. Во время проверки правоохранители обнаружили и изъяли у мужчин боеприпасы, снаряженные четыре магазина, затвор с бойком в автомат Калашника АК-74, штык-нож и пять кубов наркотического вещества.

В полиции также призывают немедленно сообщать правоохранителям в случае обнаружения подозрительных лиц и соблюдать меры личной безопасности.