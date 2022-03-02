На станції метро у Києві виявили диверсантів. Про це повідомили у КМДА.

В адміністрації попросили мешканців столиці бути пильними та повідомили, що один із диверсантів ховав боєприпаси у дитячій іграшці.

— Наразі станції метро працюють як укриття цивільного захисту. Тому там поліцейські цілодобово та ретельно здійснюють заходи безпеки, – йдеться у повідомленні.

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції виявили чоловіків, які підозріло себе поводили. Під час ретельного огляду речей, поліцейські виявили у одного із диверсантів дитячу іграшку, в якій були сховані боєприпаси. Його товариш – громадянин Білорусі, теж мав із собою бойові набої.

Окрім того, на тій же станції оперативники Нацполіції виявили ворожого диверсанта, який передавав ворогу позиції підрозділів Збройних сил України через месенджери.

Також на станції метро до поліцейських звернулися громадяни щодо підозрілої поведінки двох чоловіків. Під час перевірки правоохоронці виявили та вилучили у чоловіків боєприпаси, споряджені чотири магазини, затвор з бойком до автомату Калашника АК-74, штик-ніж та п’ять кубів наркотичної речовини.

У поліції також закликають негайно повідомляти правоохоронців у разі виявлення підозрілих осіб та дотримуватися заходів особистої безпеки.