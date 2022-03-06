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Войска РФ продолжают обстреливать Харьков, больше всего страдает Салтовка

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Войска РФ продолжают обстреливать Харьков, больше всего страдает Салтовка

В Харькове российские войска снова обстреляли жилые кварталы, разные объекты города и сельские населенные пункты области.

В очередной раз наибольшим бомбардировкам подвергся самый больший жилой массив Харькова — Салтовка, а именно улицы Дружбы народов, Родниковая, Бучмы, Сердюка, Метростроителей, Гвардейцев Широнинцев, Натальи Ужвий. Его обстрел не прекращался и не прекращается.

Спасатели предупреждают, что находиться в районе Северной Салтовки крайне опасно. Жители этого жилого массива массово покидают свои дома из-за постоянных обстрелов со стороны российских захватчиков.

Спасатели более 40 раз выезжали для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных построек. Всего было привлечено 47 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава ГСЧС.

Пиротехнические подразделения также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы.

Россия коварно бомбит Харьков с неба уже несколько дней, уничтожая жилой сектор, памятники архитектуры, трансформаторные подстанции, рынки, админздания, общежития и школы.

Уже известно, что в результате российских обстрелов Харькова погибли 188 человек, среди которых пятеро детей.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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