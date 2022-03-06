ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Надзвичайні події

Війська РФ продовжують обстрілювати Харків, найбільше страждає Салтівка

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Війська РФ продовжують обстрілювати Харків, найбільше страждає Салтівка

У Харкові російські війська знову обстріляли житлові квартали, різні об’єкти міста та сільські населені пункти області.

Вже вкотре найбільших бомбардувань зазнав найбільший житловий масив Харкова – Салтівка, а саме вулиці Дружби народів, Джерельна, Бучми, Сердюка, Метробудівників, Гвардійців Широнінців, Наталії Ужвій. Його обстріл не припинявся та не припиняється.

Рятувальники попереджають, що наразі перебувати в районі Північної Салтівки вкрай небезпечно. Мешканці цього житлового масиву масово покидають свої оселі через постійні обстріли з боку російських загарбників.

Рятувальники понад 40 разів виїжджали для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено 47 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 людей особового складу ДСНС.

Піротехнічні підрозділи також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

Росія підступно бомбардує Харків з неба вже кілька днів, знищуючи житловий сектор, пам’ятки архітектури, трансформаторні підстанції, ринки, адмінбудівлі, гуртожитки та школи.

Вже відомо, що внаслідок російских обстрілів Харкова загинули 188 людей, серед яких п’ятеро дітей.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка