У Харкові російські війська знову обстріляли житлові квартали, різні об’єкти міста та сільські населені пункти області.

Вже вкотре найбільших бомбардувань зазнав найбільший житловий масив Харкова – Салтівка, а саме вулиці Дружби народів, Джерельна, Бучми, Сердюка, Метробудівників, Гвардійців Широнінців, Наталії Ужвій. Його обстріл не припинявся та не припиняється.

Рятувальники попереджають, що наразі перебувати в районі Північної Салтівки вкрай небезпечно. Мешканці цього житлового масиву масово покидають свої оселі через постійні обстріли з боку російських загарбників.

Рятувальники понад 40 разів виїжджали для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено 47 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 людей особового складу ДСНС.

Піротехнічні підрозділи також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

Росія підступно бомбардує Харків з неба вже кілька днів, знищуючи житловий сектор, пам’ятки архітектури, трансформаторні підстанції, ринки, адмінбудівлі, гуртожитки та школи.

Вже відомо, що внаслідок російских обстрілів Харкова загинули 188 людей, серед яких п’ятеро дітей.