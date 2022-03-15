В городе Рубежное Луганской области российские войска обстреляли городскую больницу и три школы. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, враг разрушил интернат для слабовидящих детей Хрусталик, городскую больницу и три школы. Под обстрелами погибли четыре человека.

— Обстрелы мирного населения в Луганской области не прекращаются. Разрушение инфраструктуры и жилого сектора катастрофические. Горящие дома в Попасной, Рубежном, Северодонецке, на улицах неразорванные снаряды – это сегодняшние реалии наших городов, – заявил он.

По словам Сергея Гайдая, военные, полиция, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры работают на грани человеческих возможностей круглосуточно, спасая людей. Во всех населенных пунктах области организована доставка технической воды и гуманитарной помощи.

В Рубежном российские войска обстреляли интернат, больницу и школы – есть погибшие / 4 фотографии

Война в Украине длится уже 20-й день. Все это время украинские защитники дают достойный отпор российским захватчикам. Между тем враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры, жилым домам, больницам и школам.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай