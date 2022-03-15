У місті Рубіжне Луганської області російські війська обстріляли міську лікарню та три школи. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, ворог зруйнував інтернат для дітей з вадами зору Кришталик, міську лікарню і три школи. Під обстрілами загинули чотири людини.

– Обстріли мирного населення на Луганщині не припиняються. Руйнування інфраструктури та житлового сектору катастрофічні. Палаючі будинки у Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, на вулицях нерозірвані снаряди – це сьогоднішні реалії наших міст, – заявив він.

За словами Сергія Гайдая, військові, поліція, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери працюють на межі людських можливостей, цілодобово рятуючи людей. В усіх населених пунктах області організовано доставку технічної води та гуманітарної допомоги.

У Рубіжному російські війська обстріляли інтернат, лікарню та школи – є загиблі / 4 фотографии

Війна в Україні триває вже 20-й день. Весь цей час українські захисники дають гідну відсіч російським загарбникам. Тим часом ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури, житлових будинках, лікарнях і школах.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай