В селе Гута Вышгородского района Киевской области нашли тело убитого фотокорреспондента Макса Левина.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

В Офисе генпрокурора сообщили, что безоружного фотографа прицельными выстрелами убили российские оккупанты. В Левина выпустили две пули из стрелкового оружия.

Полицейские обнаружили тело Макса 1 апреля.

Вышгородская окружная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Еще 22 марта стало известно об исчезновении Макса Левина. Его друг Маркиян Лисейко занялся поиском фотокорреспондента.

Как пишет издание LB.ua, Максим Левин вместе с военным Алексеем Чернышевым уехали в Гуту Межигорскую 13 марта, чтобы документировать последствия российской военной агрессии. Они оставили машину и пошли в сторону села Мощун. После этого связь с обоими мужчинами исчезла.

Впоследствии стало известно, что в этом районе начались интенсивные бои.

Местонахождение и судьба Алексея Чернышева пока не известны.

Максим Левин родился в 1981 году в Киевской области. Он активно сотрудничал с крупными изданиями и агентствами – Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его работы публиковали зарубежные СМИ — Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, — чтобы показать, как Россия ведет войну против Украины.

У Максима Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, жена и пожилые родители.

Фото: Евгений Даценко