Квітень, 02 в 13:13

У селі Гута Вишгородського району, що на Київщині, знайшли тіло вбитого фотокореспондента Макса Левіна.

Про це повідомляє прокуратура Київщини.

В Офісі генпрокурора повідомили, що беззбройного фотографа прицільними пострілами вбили російські окупанти. В Левіна випустили дві кулі зі стрілецької зброї.

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Поліціянти знайшли тіло Макса 1 квітня.

Наразі Вишгородська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Ще 22 березня стало відомо про зникнення Макса Левіна. Його друг Маркіян Лісейко зайнявся пошуком фотокореспондента.

Як пише видання LB.ua, Максим Левін разом із військовим Олексієм Чернишовим поїхали у Гуту Межигірську 13 березня, щоб документувати наслідки російської воєнної агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. Після того зв’язок з обома чоловіками зник.

Згодом стало відомо, що в тому районі розпочались інтенсивні бої.

Місцеперебування та доля Олексія Чернишова наразі не відомі.

Максим Левін народився 1981 року на Київщині. Він активно співпрацював з великими виданнями та агентствами – Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його роботи публікували закордонні ЗМІ – Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, – щоб показати, як Росія веде війну проти України.

У Максима Левіна залишилися четверо неповнолітніх синів, дружина та літні батьки.

Фото: Євген Даценко