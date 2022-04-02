В Одесской области произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Подростки на мотоцикле на полной скорости влетели в двигавшуюся впереди легковушку.

Инцидент произошел вечером 1 апреля в городе Беляевка. Мотоциклом управлял 16-летний парень, а вместе с ним ехала его 15-летняя подруга.

Переломы, ушибы и сотрясение мозга: под Одессой произошло ДТП с участием подростков / 2 фотографии

Не рассчитав скорости, на улице Атамана Головатого подросток допустил столкновение с автомобилем марки Daewoo. В результате ДТП водитель легковушки не пострадал, а вот парень с девушкой попали в больницу.

— Юношу госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытым переломом предплечья. Девушке, также получившей сотрясение мозга и ушибы, врачи оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение, — сообщили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Имел ли парень право на управление мотоциклом, будет установлено в ближайшее время.