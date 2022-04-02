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Переломи, забої і струс мозку: під Одесою сталася ДТП за участю підлітків

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Переломи, забої і струс мозку: під Одесою сталася ДТП за участю підлітків

В Одеській області сталася ДТП за участю неповнолітніх. Підлітки на мотоциклі на повній швидкості влетіли у легкових, що рухався попереду.

Інцидент стався ввечері 1 квітня у місті Біляївка. Мотоциклом керував 16-річний хлопець, а разом із ним їхала його 15-річна подруга.

Переломи, забої і струс мозку: під Одесою сталася ДТП за участю підлітків / 2 фотографии

Не розрахувавши швидкості, на вулиці Отамана Головатого підліток допустив зіткнення із авто марки Daewoo. Внаслідок ДТП водій легковика не постраждав, а от хлопець із дівчиною потрапили до лікарні.

– Юнака госпіталізували зі струсом головного мозку та закритим переломом передпліччя. Дівчині, яка також отримала струс мозку та забиття, лікарі надали допомогу і відпустили на амбулаторне лікування, – повідомили у поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Досудове розслідування триває. Чи мав хлопець право на керування мотоциклом, буде встановлено найближчим часом.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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