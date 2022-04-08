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Многие люди без рук и ног: больницы Краматорска не справляются с количеством раненых

Юля Захарченко редактор ленты
Рука, пациент, пацієнт, лікарня, больница

Медицинские учреждения в Краматорске не справляются с количеством раненых и травмированных людей, поступающих после ракетного удара российских войск с железнодорожного вокзала, где около 4 тыс. мирных жителей ждали эвакуации.

Городской глава Краматорска Александр Гончаренко сообщил в эфире украинского телемарафона, что в больницы доставляют много людей в тяжелом состоянии, которых спасают одновременно по 30-40 хирургов.

— Многие люди тяжелые, без рук и ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно, – заявил городской глава Краматорска.

Мэр города убежден, что российские войска намеренно нанесли удар с воздуха по мирным жителям Краматорска.

– Иначе это нельзя назвать. Только с 10.00 утра начинается отправка первых поездов. Я считаю, что российские оккупанты сделали это намеренно. Там было около 4 тыс. человек. Все увидели, как враг хотел убить 4 тыс. мирных жителей, – подчеркнул он.

Александр Гончаренко рассказал, что обломки вражеской ракеты нашли в 40 м от эпицентра удара, что свидетельствует о ее высокой мощности. Во время обстрела на железнодорожном вокзале Краматорска находились около 4 тыс. человек, ожидавших эвакуации в более безопасные регионы.

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Фото: Pexels

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