Медичні заклади у Краматорську не справляються з кількістю поранених та травмованих людей, які надходять після ракетного удару російських військ із залізничного вокзалу, де близько 4 тис. мирних мешканців чекали на евакуацію.

Міський глава Краматорська Олександр Гончаренко повідомив в ефірі українського телемарафону, що до лікарень доставляють багато людей у важкому стані, яких рятують одночасно по 30-40 хірургів.

– Багато людей важких, без рук та ніг. Їх оперують 30-40 хірургів одночасно, – заявив міський глава Краматорська.

Мер міста переконаний, що російські війська навмисно завдали удару з повітря по мирних мешканцях Краматорська.

– Інакше це не можна назвати. Виключно з 10.00 ранку починається відправлення перших потягів. Я вважаю, що російські окупанти зробили це навмисно. Там було близько 4 тис. людей. Всі побачили, як ворог хотів вбити 4 тис. мирних мешканців, – наголосив він.

Олександр Гончаренко розповів, що уламки ворожої ракети знайшли за 40 м від епіцентру удару, що свідчить про її високу потужність. Під час обстрілу на залізничному вокзалі Краматорська перебувало близько 4 тис. людей, які чекали на евакуацію до безпечніших регіонів.