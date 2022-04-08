В сети появилось видео ракеты с места обстрела железнодорожного вокзала Краматорска, где более 30 человек погибли и еще более 100 мирных жителей пострадали.

Глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин убежден, что это целенаправленный удар российских войск по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города.

В Службе безопасности Украины сообщили, что в результате обстрела в Краматорске — 39 погибших, среди которых есть четверо детей.

СБУ уже открыла уголовное производство по этому факту. Сейчас действия российских войск квалифицированы по 438 статье Уголовного Кодекса – нарушение законов и обычаев войны.

Утром 8 апреля захватчики ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска, откуда организованно курсируют эвакуационные поезда, которые вывозят жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

Фото: Донецкая ОВА