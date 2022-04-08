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Факты / Происшествия

Число погибших после ракетного удара по вокзалу Краматорска возросло до 50

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Число погибших после ракетного удара по вокзалу Краматорска возросло до 50

В результате удара ракетами по железнодорожному вокзалу в Краматорске уже 50 погибших, из них пятеро — дети. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

— Такое количество жертв имеем в результате удара российских оккупационных войск Точкой-У по железнодорожному вокзалу Краматорска, — отметил он.

Кириленко добавил, что на данный момент в больницы доставлены 98 человек. Ожидается, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться.

Из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Сообщается, что 12 человек скончались в больнице, 38 – на вокзале.

На железнодорожном вокзале в Краматорске в момент ракетного удара находились около 4 тыс. человек, ожидавших эвакуационных поездов. Большинство из них были женщины и дети.

Как известно, сегодня утром российские войска нанесли удары из ракетного комплекса Точка-У по вокзалу.

Источник: Павел Кириленко

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