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Кількість загиблих після ракетного удару по вокзалу Краматорська зросла до 50

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Кількість загиблих після ракетного удару по вокзалу Краматорська зросла до 50

Внаслідок удару ракетами по залізничному вокзалу у Краматорську вже 50 загиблих, із них п’ятеро – діти. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

— Таку кількість жертв маємо на цю годину внаслідок удару російських окупаційних військ Точкою-У по залізничному вокзалу Краматорська, – зазначив він.

Кириленко додав, що наразі до лікарень доправлено 98 осіб. Очікується, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв постійно змінюватиметься.

З 98 поранених, які були доправлені до медзакладів, 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Повідомляється, що 12 осіб померли у лікарні, 38 – на вокзалі.

На залізничному вокзалі в Краматорську у момент ракетного удару перебували близько 4 тис. людей, які очікували на евакуаційні потяги. Більшість із них були жінки та діти.

Як відомо, сьогодні вранці російські війська завдали ударів з ракетного комплексу Точка-У по вокзалу.

Джерело: Павло Кириленко

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