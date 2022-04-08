Внаслідок удару ракетами по залізничному вокзалу у Краматорську вже 50 загиблих, із них п’ятеро – діти. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

— Таку кількість жертв маємо на цю годину внаслідок удару російських окупаційних військ Точкою-У по залізничному вокзалу Краматорська, – зазначив він.

Кириленко додав, що наразі до лікарень доправлено 98 осіб. Очікується, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв постійно змінюватиметься.

З 98 поранених, які були доправлені до медзакладів, 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Повідомляється, що 12 осіб померли у лікарні, 38 – на вокзалі.

На залізничному вокзалі в Краматорську у момент ракетного удару перебували близько 4 тис. людей, які очікували на евакуаційні потяги. Більшість із них були жінки та діти.

Як відомо, сьогодні вранці російські війська завдали ударів з ракетного комплексу Точка-У по вокзалу.

Джерело: Павло Кириленко