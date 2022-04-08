На залізничному вокзалі в Краматорську (Донецька область) у момент ракетного удару перебували близько чотирьох тисяч людей, які очікували на евакуаційні потяги.

Як поінформували в пресслужбі Донецької обласної прокуратури, більшість із них – це були жінки та діти.

Як відомо, сьогодні вранці російські війська завдали ударів з ракетного комплексу Точка-У по вокзалу.

– На цей час тривала евакуація населення, та на вокзалі перебувало майже 4 тис. цивільних осіб, серед яких більшість – жінки та діти. За попередніми даними, десятки людей загинули та отримали поранення. Повна інформація щодо жертв ворожої атаки та пошкодженої інфраструктури встановлюється, – зазначили в прокуратурі.

У момент удару на вокзалі Краматорська знаходилися близько 4 тис. людей: загинули діти / 3 фотографии

Про присутність на вокзалі близько 4 тис. мирних людей повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону й міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

– Ворог хотів вбити цих людей. Серед них 90% —люди похилого віку, жінки та діти… Там до сотні людей постраждалих, багато важких, без ніг. Зараз оперує десь 30-40 хірургів одночасно… Уламки ракети валяються по всьому вокзалу, – заявив він.

За інформацією Національної поліції України, ракета влучила у тимчасовий зал очікування, де на той момент перебували сотні людей, котрі очікували на евакуаційний потяг.

Що відомо про кількість загиблих та постраждалих у Краматорську

Станом на зараз відомо про 39 загиблих і 87 поранених унаслідок обстрілу вокзалу у Краматорську.

Такі дані оприлюднив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

– Станом на 13.00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених під час обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську. Серед поранених – значна кількість важких. Нагадаю, російські фашисти сьогодні вранці обстріляли Точкою-У залізничний вокзал у Краматорську, звідки організовано курсують евакуаційні поїзди, які вивозять жителів Донеччини у безпечніші області України, – поінформував він.

Кириленко наголосив, що росіяни навмисне намагаються зірвати евакуацію українців, щоб згодом прикриватися цивільними. Попри це голова ОВА запевнив, що евакуація продовжиться, і всі, хто захоче, зможуть залишити межі області.

Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, своєю чергою, повідомив, що серед 39 загиблих є четверо дітей.

Як розслідуватимуть черговий злочин РФ

На місці обстрілу зараз працюють правоохоронці поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та медики.

Як зазначили в Національній поліції, попередньо встановлено, що російські загарбники застосували Точку-У.

За фактом обстрілу вокзалу Краматорська відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Джерело: Національна поліція, Донецька обласна прокуратура, Павло Кириленко, Артем Дехтяренко