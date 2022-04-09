Поліція Донецької області показала відео з вокзалу у Краматорську після ракетного удару російських окупантів.

Правоохоронці зазначили, що вже зібрали необхідні докази.

– Поліція зібрала докази воєнного злочину Росії в Краматорську. За останніми даними, окупанти вбили на залізничному вокзалі 50 людей, з них 5 – діти. На цей час відомо про 98 поранених, серед них 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків, – заявили у поліції.

Відомо, що росіяни вдарили Точкою-У по людях, які чекали на евакуаційний потяг. Ракету спеціально було скеровано у натовп людей.

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– В один момент площа та перон перед вокзалом вкриваються тілами загиблих та поранених. “За детей” – такий надпис мають уламки ракети, – заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Він додав, що співробітники ТОРу одразу стали до роботи, адже пораненим важливо було надати домедичну допомогу.

– Допомогти транспортувати постраждалих до лікарні, а загиблих — до моргу. Обмежити рух поблизу залізничного вокзалу, аби евакуювати інших громадян якомога далі від небезпеки. Цинічне масове вбивство мирних людей, літніх, жінок і дітей. Не пробачимо жодне втрачене життя, – наголосив Олексій Білошицький.