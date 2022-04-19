В ночь на вторник, 19 апреля, российские войска осуществили массированный обстрел Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня Град.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, под обстрел врага попала Зеленодольская община. Разрушены дома, но, к счастью, люди не пострадали.

– Ночь была тревожной. Оккупанты снова обстреляли из Градов Зеленодольскую общину. Есть разрушения домов. Людей не задело. Сейчас все нормально. Идем на работу и продолжаем работать на победу, – подчеркнул Резниченко.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, в свою очередь, проинформировал, что ночью российские захватчики массово обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Великую Костромку и другие.

Вилкул подтвердил, что есть разрушения частных и многоквартирных домов. Но жертв среди мирных жителей нет.

Как известно, накануне, 18 апреля, войска РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 60% ракет.

16 апреля в результате вражеских обстрелов была полностью разрушена птицефабрика в Днепровском районе.

А 10 апреля в Днепре был полностью уничтожен международный аэропорт в результате ракетных ударов, которые нанес враг.

Источник: Валентин Резниченко, Александр Вилкул