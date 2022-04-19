У ніч на вівторок, 19 квітня, російські війська здійснили масований обстріл Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню Град.

Про це поінформував очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, під обстріл ворога потрапила Зеленодольська громада. Зруйновано будинки, але, на щастя, люди не постраждали.

– Ніч була тривожною. Окупанти знову обстріляли з Градів Зеленодольську громаду. Є руйнування будинків. Людей не зачепило. Зараз все нормально. Йдемо на роботу і продовжуємо працювати на перемогу, – наголосив Резніченко.

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, своєю чергою, поінформував, що вночі російські загарбники масово обстріляли із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району: Зеленодольськ, Мар’янське, Велику Костромку та інші.

Вілкул підтвердив, що є руйнування приватних та багатоквартирних будинків. Але жертв серед мирних жителів немає.

Як відомо, напередодні, 18 квітня, війська РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Українським силами протиповітряної оборони вдалося збити 60% ракет.

16 квітня внаслідок ворожих обстрілів була ущент зруйнована птахофабрика в Дніпровському районі.

А 10 квітня у Дніпрі був повністю знищений міжнародний аеропорт внаслідок ракетних ударів, які завдав ворог.

Джерело: Валентин Резніченко, Олександр Вілкул