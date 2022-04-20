Призывал к убийствам украинцев через соцсети: задержан житель Киева

Правоохранители задержали жителя Киева за публичные призывы к геноциду украинского народа через анонимные каналы в мессенджере Telegram и сообществах в социальных сетях. Мужчина оправдывал кровавые военные преступления российской армии на территории Украины.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, гражданин распространял призывы к убийствам украинцев через соцсети. Он привлекал подписчиков благодаря платной рекламе, чтобы оправдать зверства войск Российской Федерации в Украине.

Во время обыска по адресу проживания мужчины правоохранители нашли и изъяли SIM-карты для создания ботов, запрещенную коммунистическую символику, компьютерное оборудование и мобильные устройства, с которых руководили антиукраинскими онлайн-ресурсами.

Жителю Киева сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, публичных призывах к геноциду (по части 2 статьи 110 и части 2 статьи 442 действующего Уголовного кодекса Украины).

Мужчина может попасть в тюрьму на срок от пяти до 10 лет с возможной конфискацией имущества. Фигуранта дела задержали, а следователи подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.