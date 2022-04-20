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Закликав до вбивств українців через соцмережі: затримано жителя Києва

Юля Захарченко редакторка стрічки
Закликав до вбивств українців через соцмережі: затримано жителя Києва

Правоохоронці затримали жителя Києва за публічні заклики до геноциду українського народу через анонімні канали у месенджері Telegram та спільноти у соціальних мережах. Чоловік виправдовував криваві воєнні злочини російської армії на території України.

За даними Офісу генерального прокурора України, громадянин поширював заклики до вбивств українців через соцмережі. Він залучав підписників за допомогою платної реклами, щоб виправдати звірства військ Російської Федерації в Україні.

Під час обшуку за адресою проживання чоловіка правоохоронці знайшли та вилучили SIM-картки для створення ботів, заборонену комуністичну символіку, комп’ютерне обладнання та мобільні пристрої, з яких керували антиукраїнськими онлайн-ресурсами.

Жителю Києва повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, публічних закликах до геноциду (за частиною 2 статті 110 та частиною 2 статті 442 чинного Кримінального кодексу України).

Чоловік може потрапити до в’язниці на термін від п’яти до 10 років з можливою конфіскацією майна. Фігуранта справи затримали, а слідчі подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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