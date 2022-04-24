Авиаудар по Одессе забрал три поколения: погибла пиарщица Валерия Глодан, ее дочь и мать

В результате ракетного удара по Одессе погибла пиарница Валерия Глодан, ее трехмесячная дочь и мать. Смерть жены, тещи и маленькой девочки подтвердил муж Валерии Юрий Глодан.

— Родные мои, Царство небесное! Вы в наших сердцах, – написал Юрий Глодан в Facebook.

Еще полторы недели назад Валерия праздновала свой день рождения, а 23 апреля погибла вместе с маленькой дочерью и своей матерью от вражеской ракеты в Одессе.

Друзья и знакомые Валерии Глодан описывают девушку как очень хорошего и светлого человека. Некоторые из них до сих пор не могут поверить в произошедшее с ее семьей.

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– Я не могу поверить, Лера. Добрейшей души человек. Это несправедливо, это неправильно, этого не должно было быть. Солнце, вы на самых красивых облаках. Господи, храни. Лерочка, – написала Марина Компаниец.

Валерия Глодан работала пиарщицей и бренд-менеджершей, а в январе 2022 года стала мамой. Она родила дочь, которую назвала Кирой.

В пятницу, 23 апреля, российская ракета ударила по Одессе из акватории Каспийского моря. В результате взрыва погибли восемь людей (среди них трехмесячный ребенок) и еще 18 мирных жителей ранены.

Фото: Валерия Глодан