Авиаудар по Одессе и смерть трехмесячного ребенка: открыто уголовное производство

Открыто уголовное производство по факту нанесения вражеских ракетных ударов по жилому дому в Одессе, в результате чего погибли восемь мирных жителей, среди которых есть трехмесячный ребенок.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, 23 апреля российские войска запустили ракеты, в результате чего взрывы разрушили жилые помещения между вторым и пятым этажами. Были заблокированы все выходы, из-за чего люди остались в ловушке.

В результате взрыва произошел пожар, который уже потушили спасатели. Предварительно погибли восемь мирных людей (среди них есть трехмесячный ребенок) и еще 18 жителей дома ранены.

Взрывной волной повреждены близлежащие дома и автомобили. Сейчас продолжаются спасательные работы, соответствующие службы разбирают завалы. Информация о пострадавших и повреждениях окончательно выясняется.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (по части 2 статьи 438 УК Украины). Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В Офисе генерального прокурора свидетелей военных преступлений России призывают фиксировать и присылать доказательства на специальный сайт.