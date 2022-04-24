Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
213 детей
Ранили Ранили
>389 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Происшествия

Авиаудар по Одессе и смерть трехмесячного ребенка: открыто уголовное производство

Юля Захарченко редактор ленты
Авиаудар по Одессе и смерть трехмесячного ребенка: открыто уголовное производство

Открыто уголовное производство по факту нанесения вражеских ракетных ударов по жилому дому в Одессе, в результате чего погибли восемь мирных жителей, среди которых есть трехмесячный ребенок.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, 23 апреля российские войска запустили ракеты, в результате чего взрывы разрушили жилые помещения между вторым и пятым этажами. Были заблокированы все выходы, из-за чего люди остались в ловушке.

В результате взрыва произошел пожар, который уже потушили спасатели. Предварительно погибли восемь мирных людей (среди них есть трехмесячный ребенок) и еще 18 жителей дома ранены.

Взрывной волной повреждены близлежащие дома и автомобили. Сейчас продолжаются спасательные работы, соответствующие службы разбирают завалы. Информация о пострадавших и повреждениях окончательно выясняется.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (по части 2 статьи 438 УК Украины). Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В Офисе генерального прокурора свидетелей военных преступлений России призывают фиксировать и присылать доказательства на специальный сайт.

Related video
Читайте
Одессу атаковали с Каспийского моря: подробности ракетного удара

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка