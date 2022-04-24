Авіаудар по Одесі забрав три покоління: загинула піарниця Валерія Глодан, її донька і матір

Внаслідок ракетного удару по Одесі загинула піарниця Валерія Глодан, її тримісячна донька та матір. Смерть дружини, тещі та маленької дівчинки підтвердив чоловік Валерії Юрій Глодан.

– Рідненькі мої, Царство небесне! Ви у наших сердцях, – написав Юрій Глодан у Facebook.

Ще півтора тижня тому Валерія святкувала свій день народження, а 23 квітня загинула разом з маленькою донькою та своєю матір’ю від ворожої ракети в Одесі.

Друзі та знайомі Валерії Глодан описують дівчину як дуже добру та світлу людину. Деякі з них досі не можуть повірити в те, що сталося з її родиною.

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– Я не можу повірити, Лера. Доброї душі людина. Це несправедливо, це неправильно, цього не мало б бути. Сонце, ви на найкрасивіших хмарах. Господи, бережи. Лерочка, – написала Марина Компанієць.

Валерія Глодан працювала піарницею та бренд-менеджеркою, а у січні 2022 року стала мамою. Вона народила донечку, яку назвала Кірою.

У п’ятницю, 23 квітня, російська ракета вдарила по Одесі з акваторії Каспійського моря. Внаслідок вибуху загинуло восьмеро людей (серед них тримісячна дитина) та ще 18 мирних жителів поранені.

Фото: Валерія Глодан