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Факты / Происшествия

В Одессе слышны взрывы: жителей призывают находиться в укрытиях

Юля Захарченко редактор ленты
рятувальники

Местные жители и украинские СМИ сообщают о ряде взрывов в Одессе. В настоящее время информация проверяется.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что День памяти жертв Второй мировой войны в этом году в Украине проходит под непрерывные звуки воздушной тревоги.

— День памяти жертв Второй Мировой, 8 мая 2022 года, в Украине проходит под непрерывные звуки противовоздушных сирен на всей территории. Одесса сегодня испытывает массированные ракетные удары России. Российские “наследники нацизма” злобно мстят свободным людям Европы, — убежден советник главы Офиса президента.

Информация о возможных пострадавших и разрушении украинской инфраструктуры уточняется.

Полномасштабные ракетные обстрелы страны-агрессора России по украинским городам продолжаются с утра 24 февраля. РФ больше 70 дней убивает мирных жителей и разрушает украинскую инфраструктуру. Тысячи граждан остались без дома в результате действий России.

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Фото: Depositphotos

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