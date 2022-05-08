Спасены 30 жителей, еще 60 людей остаются под завалами: полиция об авиаударе в Белогоровке

В Луганской области российские войска нанесли авиаудар по зданию общеобразовательной школы в поселке городского типа Белогоровка. Около 60 мирных жителей Украины остаются под завалами.

По данным Полиции Луганской области, в результате вражеского авиаудара школа обрушилась и загорелась. По предварительной информации, в бомбоубежище школы люди прятались от опасности.

Сейчас из-под завалов спасены 30 граждан, обнаружены двое погибших и семь раненых. Еще около 60 мирных жителей остаются под завалами.

На месте происшествия возле здания общеобразовательной школы продолжают работать спасатели и полицейские, разбирающие завалы.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 438 (Нарушение законов и обычаев войны) действующего Уголовного кодекса.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

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Вчера, 7 мая, в результате вражеского авиаудара по школе в Белогоровке на Луганщине здание обрушилось и загорелось. Пожар ликвидирован, спасатели разбирают завалы. Уже известно о двух погибших и семерых раненых местных мирных жителях.

Источник: Полиция Луганской области

Фото: Полиция Луганской области