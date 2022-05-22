Май, 22 в 13:35

Вблизи населенного пункта Васильков в Киевской области были слышны сильные взрывы.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Пресс-служба Вооруженных сил Украины сообщила, что взрывы – это работа украинской противовоздушной обороны. Удалось сбить одну ракету.

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Жителей региона призывают не выходить из укрытий, ведь сохраняется угроза ракетного удара.

В настоящее время продолжается воздушная тревога во всех областях Украины.

Накануне сообщалось, что РФ нанесла ракетный удар по Одесской области — ракета прилетела в туалет на пляже.

Кроме того, армия РФ нанесла ракетные удары по Малину Житомирской области. Там поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Известно как минимум о трех раненых мирных жителях.