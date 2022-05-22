Вблизи Василькова в Киевской области слышны сильные взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Вблизи населенного пункта Васильков в Киевской области были слышны сильные взрывы.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Пресс-служба Вооруженных сил Украины сообщила, что взрывы – это работа украинской противовоздушной обороны. Удалось сбить одну ракету.
Сейчас смотрят
Жителей региона призывают не выходить из укрытий, ведь сохраняется угроза ракетного удара.
В настоящее время продолжается воздушная тревога во всех областях Украины.
Накануне сообщалось, что РФ нанесла ракетный удар по Одесской области — ракета прилетела в туалет на пляже.
Кроме того, армия РФ нанесла ракетные удары по Малину Житомирской области. Там поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Известно как минимум о трех раненых мирных жителях.