Поблизу Василькова на Київщині чути сильні вибухи
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Поблизу населеного пункту Васильків на Київщині було чути сильні вибухи.
Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Йдеться, що було чути два вибухи.
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Пресслужба Збройних сил України повідомила, що вибухи – це робота української протиповітряної оборони. Вдалося збити одну ракету.
Жителів регіону закликають не виходити з укриттів, адже зберігається загроза ракетного удару.
Наразі триває повітряна тривога по всій Україні.
Напередодні повідомлялося, що РФ завдала ракетного удару по Одеській області – ракета прилетіла у вбиральню на пляжі.
Крім того, армія РФ завдала ракетних ударів по Малину на Житомирщині. Там пошкоджено об’єкт інфраструктури та житлові будинки. Відомо про щонайменше трьох поранених мирних жителів.