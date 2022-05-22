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Факти / Надзвичайні події

Поблизу Василькова на Київщині чути сильні вибухи

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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ракета
Фото: Depositphotos

Поблизу населеного пункту Васильків на Київщині було чути сильні вибухи.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Йдеться, що було чути два вибухи.

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Пресслужба Збройних сил України повідомила, що вибухи – це робота української протиповітряної оборони. Вдалося збити одну ракету.

Жителів регіону закликають не виходити з укриттів, адже зберігається загроза ракетного удару.

Наразі триває повітряна тривога по всій Україні.

Напередодні повідомлялося, що РФ завдала ракетного удару по Одеській області – ракета прилетіла у вбиральню на пляжі.

Крім того, армія РФ завдала ракетних ударів по Малину на Житомирщині. Там пошкоджено об’єкт інфраструктури та житлові будинки. Відомо про щонайменше трьох поранених мирних жителів.

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