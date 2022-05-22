Май, 22 в 10:30

Сегодня ночью, 22 мая, около двух часов произошло три прилета вражеских ракет по селу возле Запорожья. Последствия удара выясняются. В Харькове ночью тоже фиксировали единичные обстрелы – пострадавших нет.

Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на сводку от областных военных администраций.

В Харьковской области в результате обстрелов ранения получили восемь человек, в том числе пять в городе Харьков, в Лозовском районе — один человек, в пгт Шевченково и Чугуевском районе также по одному человеку.

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В Луганской области ситуация остается напряженной — один человек погиб, двое пострадавших.

Северодонецк оккупанты штурмовали сразу с четырех сторон, но получили отпор и отошли на прежние позиции. Враг постоянно обстреливает жилые кварталы города.

В Северодонецке за сутки повреждено семь домов. Также повреждения домов в Лисичанске, Тошковке, Нырковом, Врубовке, в Горском, Золотом, Приволье. Между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста у железнодорожного вокзала.

В Донецкой области за сутки зафиксировали 16 обстрелов по 11 населенным пунктам. Российские оккупанты лупили из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, вели авиаобстрелы.

Зафиксировано повышение интенсивности обстрелов вблизи городов Соледар, Святогорск, Бахмут, Авдеевка, Николаевка, Торецк. Продолжаются бои в районе Лимана и Райгородка. За сутки в области — семь человек погибли и 10 ранены.

В Николаевской области ночью враг обстрелял Широковскую общину, там сгорели три дома, пострадавших нет.

Постоянно продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях пока отсутствует. Также ночью подвергся обстрелам Николаев — к сожалению есть пять пострадавших.

В Херсонской области стабильно сложная ситуация: за прошедшие сутки взрывы и обстрелы фиксировались во всех районах. Подтверждается информация от жителей общин о минировании мостов и дорог, которым местное население пытается выехать на подконтрольную территорию.

В населенных пунктах Высокопольской, Станиславской, Калиновской, Нововоронцовской, Великоалександровской теробщин, граничащих с соседними областями и находящихся на линии фронта, отсутствует вода, свет и газ.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, также в Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Фото: Сергей Гайдай