Травень, 22 в 10:30

Сьогодні вночі, 22 травня, близько другої години сталося три прильоти ворожих ракет по селу біля Запоріжжя. Наразі наслідки удару з’ясовуються. У Харкові вночі теж фіксували поодинокі обстріли – постраждалих немає.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на зведення від обласних воєнних адміністрацій.

У Харківській області внаслідок обстрілів поранення отримали вісім людей, зокрема п’ять у місті Харків, у Лозівському районі – одна людина, у смт Шевченкове та Чугуївському районі також по одній людині.

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На Луганщині ситуація залишається напруженою – одна людина загинула, двоє постраждалих.

Сєверодонецьк окупанти штурмували одразу із чотирьох сторін, але отримали відсіч й відійшли на попередні позиції. Ворог постійно обстрілює житлові квартали міста.

У Сєверодонецьку за добу пошкоджено сім будинків. Також пошкодження будинків у Лисичанську, Тошківці, Нирковому, Врубівці, у Гірському, Золотому, Привіллі. Між Сєверодонецьком та Лисичанськом зруйнований проліт мосту поблизу залізничного вокзалу.

На Донеччині за добу зафіксували 16 обстрілів по 11 населених пунктах. Російські окупанти гатили зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, вели авіаобстрілі.

Зафіксовано підвищення інтенсивності обстрілів поблизу міст Соледар, Святогірськ, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк. Тривають бої в районі Лиману й Райгородка. За добу в області — сім людей загинуло і 10 поранено.

На Миколаївщині вночі ворог обстріляв Широківську громаду, там згоріли три будинки, постраждалих немає.

Постійно тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація про потерпілих і пошкодження наразі відсутня. Також уночі зазнав обстрілів Миколаїв – на жаль є п’ять постраждалих.

На Херсонщині стабільно складна ситуація: минулої доби вибухи та обстріли фіксувалися у всіх районах. Підтверджується інформація від жителів громад щодо мінування мостів та доріг, яким місцеве населення намагається виїхати на підконтрольну територію.

У населених пунктах Високопільської, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської тергромад, які межують з сусідніми областями та знаходяться на лінії фронту, відсутня вода, світло та газ.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Фото: Сергій Гайдай