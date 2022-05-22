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В селе Бузовая Киевской области в собственном дворе оккупанты убили бабушку и внука — полиция

Марта Бондаренко, редактор ленты
В селе Бузовая Киевской области в собственном дворе оккупанты убили бабушку и внука — полиция
Фото: Нацполиция

В селе Бузовая Бучанского района Киевской области обнаружили тела двух человек — их убили российские оккупанты во время боевых действий.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Так, в конце февраля во время обстрелов во дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта российские военные убили ее 27-летнего внука.

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21 мая следователи и криминалисты провели эксгумацию тел. Родственники похоронили погибших на местном кладбище.

По состоянию на сегодняшний день полицейские Киевской области уже обнаружили и осмотрели 1 290 тел людей, погибших во время боевых действий в области.

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Ранее журналистам удалось идентифицировать еще одного из возможных военных преступников РФ, которые творили зверства в Буче в Киевской области.

Источник: Нацполиция
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