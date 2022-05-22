У селі Бузова на Київщині у власному дворі окупанти вбили бабусю і онука – поліція
Фото: Нацполіція
У селі Бузова Бучанського району, що на Київщині, виявили тіла двох людей – їх вбили російські окупанти під час бойових дій.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Так, наприкінці лютого під час обстрілів на власному подвір’ї загинула літня жінка, а на початку березня російські військові вбили її 27-річного онука.
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21 травня слідчі та криміналісти провели ексгумацію тіл. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі.
Станом на сьогодні поліціянти Київщини вже виявили та оглянули 1 290 тіл людей, які загинули під час бойових дій в області.
Раніше журналістам вдалося ідентифікувати ще одного із можливих воєнних злочинців РФ, які коїли звірства у Бучі на Київщині.