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Факти / Надзвичайні події

У селі Бузова на Київщині у власному дворі окупанти вбили бабусю і онука – поліція

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У селі Бузова на Київщині у власному дворі окупанти вбили бабусю і онука – поліція
Фото: Нацполіція

У селі Бузова Бучанського району, що на Київщині, виявили тіла двох людей – їх вбили російські окупанти під час бойових дій.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Так, наприкінці лютого під час обстрілів на власному подвір’ї загинула літня жінка, а на початку березня російські військові вбили її 27-річного онука.

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21 травня слідчі та криміналісти провели ексгумацію тіл. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі.

Фото: поліція Київщини

Фото: поліція Київщини

Станом на сьогодні поліціянти Київщини вже виявили та оглянули 1 290 тіл людей, які загинули під час бойових дій в області.

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Раніше журналістам вдалося ідентифікувати ще одного із можливих воєнних злочинців РФ, які коїли звірства у Бучі на Київщині.

Джерело: Нацполіція
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