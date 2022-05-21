Чингиз из Магадана: журналисты идентифицировали еще одного убийцу мирных жителей Бучи

Май, 21 в 18:06

Журналистам удалось идентифицировать еще одного из возможных военных преступников РФ, которые творили зверства в Буче на Киевщине.

“Героем”, которого опознали, оказался 37-летний российский военнослужащий Чингиз Атантаев.

С кадрами камер наружного наблюдения, которые были переданы изданию New York Times, поработали российские журналисты-расследователи проекта Важные истории.

Сейчас смотрят

В частности, речь идет о записи казни девяти местных безоружных мужчин на улице Яблунской, 144.

Что известно о Чингизе

“Доблестный” русский вояка родом с Дальнего Востока, родился и вырос в Магадане. Расстояние от Магадана до Украины составляет около 10,8 тыс км, это более 150 часов непрерывной дороги на автомобиле.

Последние несколько лет Чингиз Атантаєв жил в Пскове: там дислоцируются 104-й и 234-й десантно-штурмовые полки (номера воинских частей — 32515 и 74268).

Атантаев, очевидно, мало осознавал силу связи и технологий, поэтому даже не ожидал, что его узнают, и не скрывал своих соцсетей.

На своих страницах в Instagram и Вконтакте вояка подписан на сообщества, связанные с армией, вооружением и единоборствами.

Отметим, что авторы расследования уже звонили его жене, но она почему-то отказались обсуждать возможное пребывания своего мужа в Буче.