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Факты / Украина

Три ракеты по Кривому Рогу: оккупанты атаковали Днепропетровщину

Татьяна Забожко, редактор ленты
Три ракеты по Кривому Рогу: оккупанты атаковали Днепропетровщину
Фото: Depositphotos

Утром 25 мая российские военные атаковали Днепропетровскую область.

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