Три ракеты по Кривому Рогу: оккупанты атаковали Днепропетровщину
Фото: Depositphotos
Утром 25 мая российские военные атаковали Днепропетровскую область.
Три ракеты захватчики выпустили по Кривому Рогу.
Серьезные разрушения получило промышленное предприятие.
Сейчас смотрят
– Информацию о пострадавших уточняем, – заметил после вражеской атаки глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
В Криворожском районе РФ в очередной раз обстреляли из Ураганов Широковскую и Апостоловскую общины.
Людей не задело, однако Апостолово частично осталось без света.