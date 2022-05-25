Май, 25 в 7:55

Утром 25 мая российские военные атаковали Днепропетровскую область.

Три ракеты захватчики выпустили по Кривому Рогу.

Серьезные разрушения получило промышленное предприятие.

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– Информацию о пострадавших уточняем, – заметил после вражеской атаки глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Криворожском районе РФ в очередной раз обстреляли из Ураганов Широковскую и Апостоловскую общины.

Людей не задело, однако Апостолово частично осталось без света.